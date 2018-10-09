На Черниговщине локализовали очаги пожара на складах боеприпасов

Интенсивность взрывов продолжает уменьшаться, над территорией складов наблюдается задымленность, раздаются одиночные взрывы.

По состоянию на 14.00 очаги пожара на складах боеприпасов в Черниговской области локализованы.

Об этом сообщил начальник Управления коммуникаций и прессы Министерства обороны Украины Алексей Чернобай.

"По состоянию на 14.00 очаги пожара локализованы. Интенсивность взрывов продолжает уменьшаться, над территорией складов наблюдается задымленность, раздаются одиночные взрывы", - отметил он.

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Сейчас на месте чрезвычайного происшествия, произошедшего на 6-м арсенале, работает оперативная группа, которую возглавляют начальник Генерального штаба ВСУ генерал армии Виктор Муженко и заместитель министра обороны генерал-лейтенант Игорь Павловский.

«С целью локализации пожара на 6-м арсенале для усиления штатной пожарной и другой техники ВСУ доставлена инженерная машина разграждения (ИМР), на месте пожара работают пожарные танки ГПМ-54. Учитывая также фактор уменьшения задымленности, оперативным штабом было принято решение о проведении аеророзведки над местом чрезвычайного происшествия», - отметил Чернобай.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 октября, ночью на территории 6-го арсенала Минобороны близ пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, вызвавшие пожар.

С прилегающих территорий эвакуированы около 19 тысяч человек. Закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

По фактам взрывов на складах боеприпасов в Черниговской области военная прокуратура Центрального региона начала уголовное производство по ч. 3 ст. 425 (небрежное отношение военного служебного лица к службе, если оно повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения) УКУ, что карается лишением свободы на срок от пяти до семи лет.

СБУ отрабатывает версию о возможном совершении диверсии на арсенале.

В ГСЧС заявили, что тушить пожар на арсенале невозможно, пока там продолжаются взрывы.