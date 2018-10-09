В Киеве закрыли станцию метро из-за сообщения о минировании
14:19, 09 октября 2018Происшествия
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В Киеве станция метро «Житомирская» закрыта для пассажиров из-за сообщения о минировании.
Проводится проверка станции / УНИАН
В Киеве станция метро «Житомирская» закрыта для пассажиров из-за сообщения о минировании.
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Об этом на странице в Facebook сообщает КП «Киевский метрополитен».
«Станция «Житомирская» закрыта для пассажиров. Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка», говорится в сообщении..
Напомним, 28 сентября столичные правоохранители проверяли сообщение о минировании поезда "Киев-Мариуполь", в результате чего было эвакуировано более 700 пассажиров. По результатам проверки выяснилось, что сообщение было ложным.
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