Взрывы на складе боеприпасов на Черниговщине: в покинутых домах начали работать мародеры (видео)
В селах, приближенных к Ичнянским складам, говорят о случаях мародерства в домах, которые местные жители покинули из-за взрыва.
Как говорится в сюжете ТСН, во время эвакуации люди закрывали свои дома и квартиры, однако взрывами в домах повыбивало замки, двери и окна, поэтому в помещения можно спокойно пройти.
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Правоохранители взяли под усиленный контроль территории, чтобы предотвратить возможное мародерство.
Как сообщило Минобороны, военнослужащие ВСП ВС Украины осуществляют патрулирование в прилегающих к чрезвычайному происшествию населенных пунктах.
Как сообщал УНИАН, сегодня около 4 утра на территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошел взрыв, вызвавший пожар. Территория складов составляет около 682,6 га, из них техническая территория – 402 га. Создан оперативный штаб ГСЧС, полиции и Нацгвардии.
Из-за взрывов вблизи Ични, закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.
В Генштабе ВСУ назвали диверсию наиболее вероятной причиной взрывов на арсенале.