В центре Хмельницкого на перекрестке сгорело авто (видео)

Машина вспыхнула неожиданно, к приезду спасателей выгорел салон и моторный отсек.

В центре Хмельницкого на оживленном перекрестке загорелся автомобиль.

Сначала водители пытались потушить горящую машину самостоятельно, но тщетно, говорится в сюжете ТСН.

К приезду спасателей выгорел салон и моторный отсек. Пожарным пришлось работать очень оперативно, потому что Mercedes был оборудован газовыми баллонами, которые в любой момент могли взорваться.

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По словам водителя, прямо во время движения у него сначала отказали тормоза, а затем в салоне появился дым. Причины возгорания выяснят специалисты. Шофер, который ехал один, не пострадал.

Ранее во Львове возле пожарной части загорелась маршрутка.