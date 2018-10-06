В центре Хмельницкого на перекрестке сгорело авто (видео)
23:12, 06 октября 2018Происшествия
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Машина вспыхнула неожиданно, к приезду спасателей выгорел салон и моторный отсек.
Mercedes загорівся на жвавому перехресті у центрі Хмельницького
В центре Хмельницкого на оживленном перекрестке загорелся автомобиль.
Сначала водители пытались потушить горящую машину самостоятельно, но тщетно, говорится в сюжете ТСН.
К приезду спасателей выгорел салон и моторный отсек. Пожарным пришлось работать очень оперативно, потому что Mercedes был оборудован газовыми баллонами, которые в любой момент могли взорваться.
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По словам водителя, прямо во время движения у него сначала отказали тормоза, а затем в салоне появился дым. Причины возгорания выяснят специалисты. Шофер, который ехал один, не пострадал.
Ранее во Львове возле пожарной части загорелась маршрутка.
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