В Николаеве маршрутка с пассажирами врезалась в фуру, пострадали 10 человек (фото)

По словам водителя маршрутки, причиной аварии стало то, что его заслепило солнце и он не увидел стоявший у обочины тягач.

Утром в четверг, 4 октября, в результате ДТП в Николаеве пострадало 10 человек.

Как сообщает "Новости-N", авария произошла на улице Троицкой. Маршрутка врезалась в прицеп фуры, припаркованной у обочины.

В результате ДТП пострадало 10 пассажиров маршрутки. Всех пострадавших автомобили скорой помощи доставили в различные больницы г. Николаева. Об их состоянии пока ничего не известно.

По словам водителя маршрутки, причиной аварии стало то, что его заслепило солнце и он не увидел стоявший у обочины тягач.

Как сообщал УНИАН, 3 октября в Киеве легковушка на скорости влетела в троллейбус с пассажирами.