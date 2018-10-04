В Николаеве маршрутка с пассажирами врезалась в фуру, пострадали 10 человек (фото)
09:23, 04 октября 2018Происшествия
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По словам водителя маршрутки, причиной аварии стало то, что его заслепило солнце и он не увидел стоявший у обочины тягач.
В Николаеве в результате ДТП пострадали 10 человек / фото Новости-N
Утром в четверг, 4 октября, в результате ДТП в Николаеве пострадало 10 человек.
Как сообщает "Новости-N", авария произошла на улице Троицкой. Маршрутка врезалась в прицеп фуры, припаркованной у обочины.
В результате ДТП в Николаеве маршрутка получила значительные повреждения / фото Новости-N
В результате ДТП пострадало 10 пассажиров маршрутки. Всех пострадавших автомобили скорой помощи доставили в различные больницы г. Николаева. Об их состоянии пока ничего не известно.
По словам водителя маршрутки, причиной аварии стало то, что его заслепило солнце и он не увидел стоявший у обочины тягач.
Пострадавших госпитализировали в больницы Николаева / Новости-N
Как сообщал УНИАН, 3 октября в Киеве легковушка на скорости влетела в троллейбус с пассажирами.
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