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В Николаеве маршрутка с пассажирами врезалась в фуру, пострадали 10 человек (фото)

09:23, 04 октября 2018
Происшествия
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В Николаеве в результате ДТП пострадали 10 человек / фото Новости-N

Как сообщает "Новости-N", авария произошла на улице Троицкой. Маршрутка врезалась в прицеп фуры, припаркованной у обочины.

В результате ДТП в Николаеве маршрутка получила значительные повреждения / фото Новости-N

В результате ДТП пострадало 10 пассажиров маршрутки. Всех пострадавших автомобили скорой помощи доставили в различные больницы г. Николаева. Об их состоянии пока ничего не известно.

По словам водителя маршрутки, причиной аварии стало то, что его заслепило солнце и он не увидел стоявший у обочины тягач.

Пострадавших госпитализировали в больницы Николаева / Новости-N

Как сообщал УНИАН, 3 октября в Киеве легковушка на скорости влетела в троллейбус с пассажирами.

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Теги: #ДТП#маршрутка#Николаев#фура