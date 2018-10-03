На Днепропетровщине из-за пьяного "подрывника" эвакуировали многоэтажку и вызвали спецназ (видео)

Выяснилось, никакого взрывчатого вещества или устройства у него не было. 32-летний злоумышленник, бывший подсудимый, просто был очень пьян.

В городе Каменское, на Днепропетровщине, пьяный мужчина заперся в квартире и угрожал устроить взрыв. Читайте такжеНа Житомирщине банда грабителей хотела подорвать полицейского ради мести Родственники, которых он выгнал из дома, вызвали полицию. Правоохранители эвакуировали всех жильцов, здание оцепили. Переговорщику удалось убедить предполагаемого террориста открыть дверь. В квартиру сразу же забежали бойцы спецподразделения "КОРД". Мужчину повалили на пол и надели наручники. Выяснилось, никакого взрывчатого вещества или устройства у него не было. 32-летний злоумышленник, бывший подсудимый, просто был очень пьян. За угрозу убийством ему грозит полгода ареста.

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