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На Полтавщине женщины-ромы устроили массовую драку из-за орехов (видео)

14:17, 03 октября 2018
Происшествия
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В Кременчуге женщины-ромы подрались из-за орехов / фото kremen.today

Как сообщает Кременчуг.today, причиной конфликта стал пункт приема орехов. Видео инцидента на своей странице в Facebook опубликовал местный житель Александр Ткаченко.

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На видео видно, как женщины таскают друг друга за волосы, в ход шли удары по разным частям тела. Во время драки с них даже слетала обувь.

Прохожие в конфликт решили не вмешиваться.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!

Как сообщал УНИАН, на вокзале в Киеве ромы напали на полицейского. Убегая от очевидца происшествия, молодой человек ромской национальности попал под колеса автомобиля.

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Теги: #драка#Полтавщина#ромы