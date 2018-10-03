На Полтавщине женщины-ромы устроили массовую драку из-за орехов (видео)

На видео видно, как женщины таскают друг друга за волосы, в ход шли удары по разным частям тела.

В городе Кременчуге Полтавской области женщины ромской национальности устроили массовую драку.

Как сообщает Кременчуг.today, причиной конфликта стал пункт приема орехов. Видео инцидента на своей странице в Facebook опубликовал местный житель Александр Ткаченко.

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На видео видно, как женщины таскают друг друга за волосы, в ход шли удары по разным частям тела. Во время драки с них даже слетала обувь.

Прохожие в конфликт решили не вмешиваться.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!

Как сообщал УНИАН, на вокзале в Киеве ромы напали на полицейского. Убегая от очевидца происшествия, молодой человек ромской национальности попал под колеса автомобиля.