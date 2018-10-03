В Киеве загорелся отель - СМИ (фото)

Информации о пострадавших нет.

На Окружной дороге в Киеве горит гостиница "Тиса".

Об этом сообщили в группе dtp.kiev.ua в Facebook.

На месте присутствуют сотрудники Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций. Причина пожара пока не известна. Информации о пострадавших нет.

Отмечается, что этот отель горит уже не впервые.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября в курортном поселке на Львовщине сгорел отель, пострадала иностранная туристка.