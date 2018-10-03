В Киеве загорелся отель - СМИ (фото)
09:32, 03 октября 2018Происшествия
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Информации о пострадавших нет.
В Киеве на Окружной загорелся отель / фото dtp.kiev.ua
На Окружной дороге в Киеве горит гостиница "Тиса".
Об этом сообщили в группе dtp.kiev.ua в Facebook.
На месте присутствуют сотрудники Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций. Причина пожара пока не известна. Информации о пострадавших нет.
Отмечается, что этот отель горит уже не впервые.
Как сообщал УНИАН, 30 сентября в курортном поселке на Львовщине сгорел отель, пострадала иностранная туристка.
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