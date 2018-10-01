"Их просто разорвало": свидетель рассказал ужасные детали трагедии с пьяными чиновниками в Запорожье (видео)

На борту скоростного плавсредства были двое офицеров полиции, а судном управлял начальник Запорожского областного управления рыбхоза.

В Запорожье чиновников полиции и рыбоохраны разорвало винтами скоростного катера.

Как говорится в сюжете ТСН, во время маневра на воде рулевой не справился с управлением, судно ударилось о волну, от чего люди вылетели за борт и попали под лодку.

"Катер продолжал, работал двигатель – он кружил на месте, по кругу кружил. И продолжал кромсать тех людей – на них наезжал, рубил их винтом. Их просто разорвало", - рассказал очевидец Юрий Потоцкий.

"На полу в катере были остатки еды, рюмки, посуда. Был еще ящик алкоголя – ну, похожий на пиво, скажем так. И водка – бутылки недопитые и целые", - утверждает свидетель трагедии.

По информации ТСН, на борту скоростного плавсредства были двое офицеров полиции, а судном управлял начальник областного управления рыбхоза. Свидетели говорят, что чиновники проигнорировали даже минимальные меры безопасности – рулевой катера не зафиксировал провод, который должен был выключить мотор во время внештатной ситуации, все пассажиры лодки были без спасательных жилетов.

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Мощный катер только недавно поступил в местную рыбоохрану, его еще даже не приняли на баланс. Что делали на служебном судне в выходной руководитель рыбхоза вместе с правоохранителями – никто официально не комментирует. Проезд на территорию управления сейчас закрыт, охранник от журналистов спрятался.

Спасателям удалось найти тело погибшего офицера – им оказался руководитель отдела управления защиты экономики полиции области. Глава рыбоохранного патруля с тяжелыми травмами лежит в реанимации областной больницы. Третий пассажир, майор полиции, остался невредимым, его опрашивают. "Расследование ведет прокуратура, следственный отдел прокуратуры Запорожской области. Сейчас устанавливаются все подробности происшествия, что произошло, и проводятся следственные действия", - заявил пресс-секретарь прокуратуры Запорожской области Андрей Рыбальченко.

Выводы по этому делу следователи обещают обнародовать после проведения всех экспертиз, в том числе технической – по состоянию судна. А также результатов обследования всех участников трагедии на содержание алкоголя в крови.