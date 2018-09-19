На Прикарпатье ребенка погибшего воина АТО жестоко избили за прическу (фото)

В Коломые жертвой буллинга стал ученик четвертого класса.

В Ивано-Франковской области сына погибшего воина АТО избили из-за его прически. Инцидент произошел 17 сентября в школе №4 города Коломыя.

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Об этом написала мама пострадавшего ребенка Лилия Чепиль на своей странице в Facebook. По словам женщины, ее сына побил 7-классник.

"Ученик школы №4, Влад Гаврилков, избил моего сына, ученика 4-го класса. Просто потому, что ему не понравилась прическа "чуб". Откуда такая ненависть? Буллинг — новая беда, которая подстерегает наших детей", — написала мать пострадавшего.

По ее словам, она подала заявление в полицию, а родителей хулигана вызвали в школу.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября группа подростков жестоко избила парня в Каменском Днепропетровской области.