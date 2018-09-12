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В Польше в ДТП погибла гражданка Украины, еще пятеро украинцев пострадали

11:28, 12 сентября 2018
Происшествия
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Пострадавшие украинцы госпитализированы \ Фото УНИАН

В Министерстве иностранных дел сообщили, что в Польше в результате дорожно-транспортного происшествия погибла гражданка Украины, еще пятеро украинцев госпитализированы.

Об этом спикер МИД Марьяна Беца написала в "Твиттере".

"По ДТП в Польше: одна гражданка Украины погибла, пятеро - пострадали, находятся в больнице. Соболезнования родным. Консулы оказывают необходимую помощь", - проинформировала спикер.

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Теги: #Польша#ДТП#украинцы