В Польше в ДТП погибла гражданка Украины, еще пятеро украинцев пострадали
11:28, 12 сентября 2018Происшествия
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Украинские консулы оказывают помощь пострадавшим гражданам Украины.
Пострадавшие украинцы госпитализированы \ Фото УНИАН
В Министерстве иностранных дел сообщили, что в Польше в результате дорожно-транспортного происшествия погибла гражданка Украины, еще пятеро украинцев госпитализированы.
Об этом спикер МИД Марьяна Беца написала в "Твиттере".
"По ДТП в Польше: одна гражданка Украины погибла, пятеро - пострадали, находятся в больнице. Соболезнования родным. Консулы оказывают необходимую помощь", - проинформировала спикер.
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