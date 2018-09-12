В Польше в ДТП погибла гражданка Украины, еще пятеро украинцев пострадали

Украинские консулы оказывают помощь пострадавшим гражданам Украины.

В Министерстве иностранных дел сообщили, что в Польше в результате дорожно-транспортного происшествия погибла гражданка Украины, еще пятеро украинцев госпитализированы.

Об этом спикер МИД Марьяна Беца написала в "Твиттере".

"По ДТП в Польше: одна гражданка Украины погибла, пятеро - пострадали, находятся в больнице. Соболезнования родным. Консулы оказывают необходимую помощь", - проинформировала спикер.