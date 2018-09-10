Год после взрыва авто на Бессарабке: потерпевшая модель дала первое интервью (видео)
20:52, 10 сентября 2018Происшествия
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Наталья Целовальникова учится жить по-новому.
Погибший пассажир, чудом спасенный ребенок и водитель, которому врачи не давали шансов на жизнь.
Следствие по этому делу продолжается, ни одного подозреваемого за это время так и не назвали.
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А тем временем водитель Наталья Целовальникова учится жить по-новому. Об аде, который увидела, о планах и даже шутках о собственном теле - в сюжете ТСН.
Как сообщал УНИАН, 8 сентября в Киеве возле Бессарабского рынка произошел взрыв легкового автомобиля, в результате которого погиб один человек.
В полиции Киева сообщили, что женщине, которая пострадала в результате взрыва, оторвало ногу. Правоохранители расследуют инцидент по статье "умышленное убийство".
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