В Одессе нашлись родственники мужчины, пострадавшего в страшном ДТП
12:22, 10 сентября 2018Происшествия
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Остальных пострадавших еще вчера отпустили домой.
Страшная авария в Одессе произошла вечером 8 сентября / фото Думская
Нашлись родственники молодого мужчины, пострадавшего в жутком ДТП на 6 станции Большого Фонтана в Одессе.
Об этом сообщает сайт ВГороде. Одесса.
Как оказалось, сам он из Житомирской области. Он был доставлен в Еврейскую больницу с множественными переломами конечностей, сейчас мужчина на аппарате искусственной вентиляции легких. Ему ампутировали часть предплечья.
Остальных пострадавших еще вчера отпустили домой.
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Напомним, трагедия произошла в субботу, 8 сентября, в 21:15 на перекрестке Фонтанской дороги и сквера Героической обороны Одессы в Киевском районе (6-я станция Большого Фонтана). Автомобиль подозреваемого влетел в остановку с людьми. Два человека погибли на месте, пять пострадали.
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