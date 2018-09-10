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В Одессе нашлись родственники мужчины, пострадавшего в страшном ДТП

12:22, 10 сентября 2018
Происшествия
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Страшная авария в Одессе произошла вечером 8 сентября / фото Думская

Об этом сообщает сайт ВГороде. Одесса.

Как оказалось, сам он из Житомирской области. Он был доставлен в Еврейскую больницу с множественными переломами конечностей, сейчас мужчина на аппарате искусственной вентиляции легких. Ему ампутировали часть предплечья.

Остальных пострадавших еще вчера отпустили домой.

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Напомним, трагедия произошла в субботу, 8 сентября, в 21:15 на перекрестке Фонтанской дороги и сквера Героической обороны Одессы в Киевском районе (6-я станция Большого Фонтана). Автомобиль подозреваемого влетел в остановку с людьми. Два человека погибли на месте, пять пострадали.

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Теги: #авария#ДТП в Одессе