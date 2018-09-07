СМИ показали фото сбежавшего из Лукьяновского СИЗО убийцы

Известно, что сбежавший заключенный в январе 2017 года проломил голову сотруднику СИЗО.

В пятницу, 7 сентября, из Лукьяновского СИЗО в Киеве сбежал заключенный. Он осужден за убийство.

Беглеца разыскивает полиция Киева и области. Об этом сообщает "Информатор", ссылаясь на собственные источники. Также издание опубликовало фото сбежавшего.

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Из места лишения свободы убежал мужчина 1999 года рождения. 19-летний Виталий Владимирович Пушкин осужден по статье 115 части 1 (умышленное убийство). Всех, кто владеет любой информацией, просят сообщить на 102.

Бывший руководитель пенитенциарной службы Сергей Старенький написал на своей странице в Facebook, что это тот заключенный, который в январе 2017 года проломил голову сотруднику СИЗО.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября в Лукьяновском СИЗО арестант был найден мертвым. 3 сентября была проведена судмедэкспертиза, которая пришла к выводу, что причиной смерти стало повреждение внутренних органов.