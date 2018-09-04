В Лукьяновском СИЗО арестант найден мертвым

Причиной смерти стало повреждение внутренних органов.

В Киевском следственном изоляторе 2 сентября был найден мертвым арестованный, который находился за решеткой по подозрению в хранении наркотических средств.

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По данным источника LB.ua в правоохранительных органах, 3 сентября была проведена судмедэкспертиза, которая пришла к выводу, что причиной смерти стало повреждение внутренних органов.

Данное происшествие расследуется по ч.2 ст.121 Уголовного кодекса - умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего.

Каксообщал УНИАН, у омбудсмена заявили о жестоком обращении с заключенными в Лукьяновском СИЗО. В одной из камер на 16 человек находились 17 заключенных, а один из осужденных заявил, что 30 дней ему не предоставляют возможность помыться.