Под Павлоградом с утра горит свалка (видео)
18:33, 06 сентября 2018Происшествия
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Площадь пожара составляет 700 квадратных метров.
Сейчас продолжается ликвидация пожара / фото pmg.ua
Под Павлоградом Днепропетровской области с утра четверга, 6 сентября, горит свалка.
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Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Днепропетровской области, сообщение о пожаре на официальной свалке поступило в службу спасения «101» сегодня в 10:45.
На место происшествия направлены две пожарно-спасательные части ГУ ГСЧС в области.
Для тушения пожара привлечены три пожарно-спасательные автомобили и бульдозер павлоградского коммунального предприятия «Уютный город». Организован подвоз воды для тушения огня.
Сейчас продолжается ликвидация пожара, площадь которого составляет 700 квадратных метров.
Процесс усложняют тлеющие сухие отходы растительного происхождения, а также ветер.
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