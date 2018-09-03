В Киеве полиция задержала на взятке замглавы Госгеонедр (фото)

Работники Департамента защиты экономики Национальной полиции и прокуратуры Киевской области задержали первого заместителя председателя Госгеонедр Украины во время получения 3 тысяч долларов неправомерной выгоды.

Об этом в понедельник, 3 сентября, сообщает департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

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Сообщается, что указанный чиновник организовал преступную "схему" обогащения. За решение вопросов, входящих в область его компетенции, требовал и получал от представителей бизнеса неправомерную выгоду.

Во время следственных мероприятий выявлено, что чиновник требовал 3 тыс. долларов взятки у субъекта хозяйствования по заключению договора на приобретение права пользования обобщенной геологической информацией и согласования соответствующей заявки на регистрацию справки установленной формы.

Во время задержания злоумышленника в его собственном автомобиле, правоохранители изъяли у него указанную сумму. Сейчас проводятся санкционированные обыски по месту работы и проживания чиновника.

В то же время полиция не называет имя чиновника. На сайте Госгеонадр на этой должности значится 57-летний Николай Фощий. Он занимает должность с мая 2017 года.

В то же время пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в своем Facebook сообщила, что правоохранители задержали непосредственно исполняющего обязанности председателя Государственной службы геологии и недр Украины.

Указанный чиновник, по ее словам, требовал и получил неправомерную выгоду в сумме 3 тысяч долларов США от представителя предприятия за содействие в получении пакета документов, необходимого для осуществления работ по добыче торфа.

Как сообщил в Facebook генпрокурор Юрий Луценко, речь идет о задержании Николая Фощия, который временно исполняет обязанности главы Госгеонедр.