В Николаеве зарезали известного ученого - СМИ

Профессор Николай Шитюк был найден с ножом в спине хозяйкой съемной квартиры.

Мужчина, найденный сегодня с ножом в спине в квартире дома по ул. 3-й Слободской в Николаеве, оказался профессором Николаевского национального университета им. Сухомлинского Николаем Шитюком.

Об этом «Новостям-N» сообщил источник в прокуратуре.

Николай Шитюк был найден с ножом в спине хозяйкой съемной квартиры.

Женщина, которая сдала ему квартиру на три часа, по истечении этого времени начала звонить своему арендатору, однако его телефон не отвечал. Когда она приехала на квартиру, то обнаружила квартиранта с ножом в спине без признаков жизни.

Читайте такжеПоявились подробности зверского убийства украинки в Мексике

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции, эксперты.

Тело убитого Николая Шитюка после проведения всех оперативно-следственных действий на месте было отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.С какой целью Николай Шитюк оказался на съемной квартире, и что именно там произошло, предстоит выяснить следствию.

Стоит отметить, что тело Шитюка было найдено в том самом доме, в котором в 2012 году изнасиловали Оксану Макар.

Профессор Шитюк был одним из наиболее известных в Украине и за ее пределами исследователей Голодомора 1933 года. Он автор свыше 200 научных работ, опубликованных как в нашей стране, так и за рубежом.

С 2008 года занимал должность директора учебно-научного института истории, политологии и права Николаевского национального университета имени В. А. Сухомлинского.