Экс-посла Украины в США словили на пьяной езде (видео)

Экс-посол отрицал, что он употреблял алкоголь. Мужчине предложили пройти тест на драгер или поехать на медицинское освидетельствование, но в ответ патрульные получили отказ.

В ночь на 25 августа в Киеве на площади Шевченко сотрудники патрульной полиции остановили Ford Kuga. За рулем находился бывший посол Украины в США Александр Моцик.

Как сообщает "Информатор", причиной остановки стало нарушение правил дорожного движения. Автомобиль ехал по кругу на площади Шевченко против движения.

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По словам правоохранителей, водитель Ford имел явные признаки алкогольного опьянения. Однако на камеру Моцик отрицал, что он употреблял алкоголь. Мужчине предложили пройти тест на драгер или поехать на медицинское освидетельствование, но в ответ патрульные получили отказ.

В результате чего на мужчину был составлен административный материал по статье 130 административного кодекса Украины (Управление транспортными средствами лицами, которые находятся в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения). После оформления постановления мужчине вызвали такси, а его автомобиль эвакуировали на штрафплощадку. Кроме этого на водительском коврике машины и рубашке Моцика были следы не до конца переваренной пищи, сообщает издание.

Как сообщал УНИАН, 19 августа на Харьковщине в результате ДТП с участием скандального экс-чиновника погибли три человека.