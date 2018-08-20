Нападавший на горсовет Харькова планировал убить всех охранников мэрии

В настоящее время по факту происшествия в горсовете открыты три уголовных производства: убийство работника правоохранительного органа; покушение на жизнь двух и более лиц; посягательство на жизнь сотрудника полиции.

В Харькове нападавший на городской совет планировал убить всех охранников мэрии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил начальник ГУ НП Украины в Харьковской области Олег Бех.

По его словам, злоумышленник сначала обстрелял автомобиль, который стоял на перекрестке. В авто находились двое взрослых и один ребенок, они не пострадали. После того, как охранник мэрии открыл дверь, нападавший ранил его, двое других охранников сбежали во двор горсовета.

Бех подчеркнул, что нападавший начал искать двух охранников «с целью также ликвидировать этих лиц». Обойдя первый и второй этажи мэрии и не обнаружив их, мужчина спустился вниз, где встретился с патрульными, которые прибыли на вызов. Он ранил 29-летнего заместителя командира роты.

Читайте такжеПоявилось видео первых минут после ужасной аварии с полицейским авто в Сумах

По информации Беха, патрульный был в бронежилете, однако ранения пришлись в бок милиционера, где застегивается бронежилет. После этого правоохранители застрелили нападавшего.

Начальник полиции отметил, что в настоящее время открыто три уголовных производства: убийство работника правоохранительного органа; покушение на жизнь двух и более лиц; посягательство на жизнь сотрудника полиции.

На месте происшествия изъяты два свето-шумовых пистолета, которые были переделаны для стрельбы боевыми патронами, 5 магазинов к пистолетам и 26 гильз. Назначены 30 экспертиз, изъяты видеозаписи.

Бех подчеркнул, что «есть много вопросов к охраннику, который открыл двери Харьковского городского совета», его действиям будет дана правовая оценка.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 августа возле горсовета в Харькове неизвестный открыл стрельбу. Полицейские, прибывшие на вызов, увидели возле здания горсовета раненого охранника, рядом стоял мужчина, который начал стрелять по патрульным. В результате стрельбы был ранен полицейский. Патрульные обезвредили нападавшего, личность которого устанавливается. Полицейский, получивший травмы в результате стрельбы, умер в больнице. Охранника прооперировали, его состояние тяжелое.

По факту стрельбы были открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.