На киевскую "ювелирку" напали иностранцы: полиция рассказала о тщательной подготовке бандитов

Нападаювшие – не украинцы: между собой они общались на иностранном языке, а к охраннику и продавцу один из них обращался на русском.

Напавшие на ювелирный магазин в Киеве серьезно готовились к преступлению.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, такой вывод сделали правоохранители после проведения первоочередных следственных действий. Розыск злоумышленников продолжается, за содеянное им грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

«Происшествие произошло вчера вечером в Шевченковском районе: нападавшие убили охранника и забрали ювелирные изделия. По предварительной информации представителей магазина, сумма ущерба составляет около 5-ти миллионов гривень. Впоследствии автомобиль, который использовали злоумышленники, нашли сожженным на территории гаражного кооператива в Соломенском районе», – сообщили в полиции.

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По словам временно исполняющего обязанности начальника Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Виктора Нечитайло, злоумышленники тщательно готовились к совершению этого преступления: «Нападавшие вели себя вызывающе и, к сожалению, в результате этого нападения погиб охранник. Проанализировав всю собранную информацию, можем говорить о том, что разбойники четко спланировали разбой на магазин: они выбрали удобное время, когда в городе не будет пробок, просчитали пути отхода и место отстоя машины. Даже тот факт, что сожгли автомобиль, который использовали во время нападения, говорит о том, что они пытались уничтожить вещественные доказательства: именно в салоне обнаружили оружие, которое они, вероятно, применили во время разбоя».

При этом правоохранитель отметил, что нападавшие – не украинцы: между собой они общались на иностранном языке, а к охраннику и продавцу один из них обращался на русском. Их поведение дает основания полагать, что они предварительно делали разведку места совершения преступления и места уничтожения автомобиля, ведь когда двигались по территории гаражного кооператива, прикрывали лица, чтобы их не зафиксировали камеры видеонаблюдения.

«Со слов свидетелей, на совершение преступления у них ушло несколько минут. При этом они хорошо ориентировались в магазине: об этом свидетельствует то, что забрали нападавшие в основном ювелирные украшения с драгоценными камнями. Окончательная сумма нанесенного ущерба будет установлена после проведения инвентаризации», - отметил Нечитайло.

Он также добавил, что на розыск нападавших ориентирован весь личный состав полиции Киева, составлен план проведения оперативно-розыскных мероприятий и гласных и негласных следственных действий.

«Мы будем благодарны за любую информацию об этом преступлении. Поэтому, если вы ее имеете, просим звонить на 102. За убийство охранника и нападение на ювелирный магазин злоумышленникам грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение», – добавил он.

Уголовные производства расследуются по двум статьям Уголовного кодекса: п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (Разбой).