В Киеве суд вынес приговор 21-летнему нарушителю ПДД, который избил патрульного

Киевлянина, который во время задержания несколько раз ударил полицейского, приговорили к трем годам лишения свободы с испытательным сроком два года.

Подольский районный суд города Киева вынес приговор по делу 21-летнего киевлянина. За совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 345 ( Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа), его приговорили к трем годам лишения свободы с испытательным сроком два года.

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Как сообщает полиция Киева, происшествие случилось в апреле этого года. Экипаж патрульных остановил автомобиль Mitsubishi за нарушение правил дорожного движения. Во время общения водитель иномарки вел себя агрессивно, нецензурно ругался и пытался покинуть место происшествия. Догнав правонарушителя, полицейские попросили его выйти из машины, однако мужчина отказался, зато во время задержания несколько раз ударил сотрудника полиции.

Как сообщал УНИАН, недавно в Ровно дрифтер провез полицейского на капоте и повредил два авто.