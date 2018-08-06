Два ранения в спину: появились подробности убийства приехавшего к отцу бойца ООС на Луганщине

Александр был механиком-водителем (БМП) 7-й роты механизированного батальона 72 ОМБр.

Появились подробности убийства бойца ВСУ Александра Худолея в Лисичанске.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Сергей Сердюк. По его словам, военный был убит 3 августа, накануне своего дня рождения в Лисичанске Луганской области, куда приехал в отпуск к отцу.

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Отмечается, что на фронте боец ВСУ находился с 2015 года. У него остались отец в Лисичанске, жена - в Белой Церкви.

"Тело Александра найдено отцом в 06:30 на собственном дворе с двумя ножевыми ранениями в спину. В Лисичанском отделе полиции сообщили, что убийство раскрыто", - отметил Сердюк.

Как сообщал УНИАН, на Луганщине полицейские задержали двух мужчин и женщину, которые подозреваются в совершении убийства 39-летнего жителя Лисичанска.