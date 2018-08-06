Нападение с кислотой на активистку Гандзюк: появилось фото подозреваемого

Заседание суда по избранию меры пресечения задержанному перенесли из-за неявки адвоката.

В сети появилось фото подозреваемого в нападении на сотрудницу Херсонского горсовета, активистку Екатерину Гандзюк.

Снимки опубликовал в Facebook адвокат Маси Найем. Он также сообщил, что заседание суда по избранию меры пресечения задержанному перенесли из-за неявки адвоката.

"Сегодня в 13.00 будет продолжено заседание с адвокатом из системы предоставления бесплатной правовой помощи", – отметил Найем. По имеющейся информации, Новиков – житель Херсона, 1978 года рождения.

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Как сообщал УНИАН, нападение на советницу мэра Херсона Гандзюк возле подъезда ее дома совершил неизвестный мужчина 31 июля. Он плеснул ей в лицо серной кислотой. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали в отделение реанимации Херсонской областной клинической больницы. Ее состояние врачи оценили как тяжелое.

1 августа пострадавшую доставили в Киевский ожоговый центр. Полиция квалифицировала нападение на Гандзюк как покушение на убийство.