Полиция задержала подозреваемого в нападении с кислотой на херсонскую активистку Гандзюк

Полиция квалифицировала нападение на сотрудницу горсовета Херсона как покушение на убийство.

Полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Как сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, в настоящее время проводятся неотложные следственные действия.

Министр пообещал, что Вячеслав Аброськин, как руководитель расследования, предоставит информацию относительно задержания в ближайший час.

Полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Екатерины Гандзюк. Проводятся неотложные следственные действия. Вячеслав Аброськин, как руководитель расследования даст информацию в ближайший час. — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 3 августа 2018 г.

Как сообщал УНИАН, 31 июля произошло нападение на советника городского головы Херсона Гандзюк. Возле подъезда ее дома неустановленный мужчина облил ее кислотой.

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Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали в отделение реанимации Херсонской областной клинической больницы. Ее состояние врачи оценили как тяжелое.

1 августа пострадавшую доставили в Киевский ожоговый центр.

Полиция квалифицировала нападение на сотрудницу горсовета Херсона как покушение на убийство.

Дело находится на личном контроле генпрокурора. Сегодня Юрий Луценко принял решение передать следствие по делу общественной активистки Екатерины Гандзюк в Центральный аппарат Службы безопасности.

2 августа пресс-служба Нацполиции, ссылаясь на первого заместителя председателя НПУ - начальника криминальной полиции Вячеслава Аброськина, сообщила, что Гандзюк предоставили охрану.

В частности, следователь полиции Херсонской области, в производстве которого находится это дело, вынес постановление о применении мер безопасности в виде физической охраны потерпевшей.

Аброськин также рассказал, что для организации работы и предоставления помощи в раскрытии этого преступления в Херсон направлены представители Главного следственного управления и Департамента стратегических расследований (ДСР) Нацполиции, созданный для борьбы с проявлениями организованной преступности.