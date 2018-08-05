В Киеве неадекватный мужчина напал на парня с саблей (фото)
10:28, 05 августа 2018Происшествия
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Дебошира задержали правоохранители.
Полиция задержала мужчину, напавшего на парня с саблей / фото facebook.com/UA.KyivPolice
В ночь на воскресенье, 5 августа, в центре Киева неадекватный мужчина, бегая с саблей по Подолу, напал на прохожего и ранил его.
Об этом сообщает Киев оперативный, публикуя соответствующие фото.
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"Вот - Андрей Николаевич, он с саблей, что на фото, просто бегал по Подолу и пытался нападать на людей. Очень пьяный и очень буйный. Видимо, "белочка" зашла в гости. Андрей Николаевич подбежал к молодому человеку 1989 года рождения и нанес ему удар в лобную область, а потом еще и в предплечье", - говорится в сообщении.
Дебошира задержали правоохранители. Объяснить свой поступок задержанный так и не смог.
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