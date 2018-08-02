На Львовщине в рейсовом автобусе из Польши нашли 25 пневматических винтовок и 100 тысяч патронов

Контрабанда обнаружена вчера в рейсовом автобусе "Перемышль-Львов". Незадекларированные оружие и боеприпасы изъяты в установленном порядке.

В пункте пропуска «Шегини» (Львовская область) на украинско-польской границе пограничники обнаружили в рейсовом автобусе незадекларированные пневматические винтовки и патроны.

Как сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины - Западная граница, вчера, 1 августа, в пункт пропуска «Шегини» прибыл рейсовый автобус «Перемышль-Львов». В ходе проверки транспортного средства совместная смотровая группа Мостиского пограничного отряда, с привлечением служебной собаки, нашла в багажном отделении 25 пневматических винтовок калибра 4,5 мм и 400 пачек с патронами общим количеством 100 шт.

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Незадекларированные оружие и боеприпасы изъяты в установленном порядке и переданы государственным компетентным органам. Продолжается выяснение обстоятельств правонарушения и оценка найденных вещей.

Ранее украинские и польские пограничники разоблачили международную преступную группировку, которая самолетом переправляло контрабанду, в частности, сигареты, до европейских стран.