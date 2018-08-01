На Подоле в Киеве перекрыли несколько улиц из-за найденной гранаты
15:43, 01 августа 2018Происшествия
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Опасную находку обнаружили на аллее в районе Верхнего Вала, 24.
На Подоле нашли гранату / фото facebook.com/KyivOperativ
В Киеве на Подоле, на пересечении Валов и улицы Константиновской, перекрыли движение транспорта и пешеходов из-за найденной гранату.
Как сообщили ТСН в отделе коммуникации столичной полиции, правоохранители получили сообщение, что на улице Нижний Вал был найден предмет, похожий на гранату.
"Сейчас на месте находятся взрывотехники, но, является ли этот предмет гранатой - пока еще не установлено", - рассказали в полиции.
Опасную находку обнаружили на аллее между Верхним и Нижним Валом в районе дома №24.
Обнаружили на аллее между Верхним и Нижним Валом / фото facebook.com/KyivOperativ
Как сообщают пользователи соцсети Facebook, заблокировано также движение общественного транспорта, в частности трамваев, которые едут мимо места инцидента.
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