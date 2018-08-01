На Подоле в Киеве перекрыли несколько улиц из-за найденной гранаты

15:43, 01 августа 2018
Происшествия
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На Подоле нашли гранату / фото facebook.com/KyivOperativ

Как сообщили ТСН в отделе коммуникации столичной полиции, правоохранители получили сообщение, что на улице Нижний Вал был найден предмет, похожий на гранату.

"Сейчас на месте находятся взрывотехники, но, является ли этот предмет гранатой - пока еще не установлено", - рассказали в полиции.

Опасную находку обнаружили на аллее между Верхним и Нижним Валом в районе дома №24.

Обнаружили на аллее между Верхним и Нижним Валом / фото facebook.com/KyivOperativ

Как сообщают пользователи соцсети Facebook, заблокировано также движение общественного транспорта, в частности трамваев, которые едут мимо места инцидента.

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Теги: #Киев#граната#Подол