На Подоле в Киеве перекрыли несколько улиц из-за найденной гранаты

Опасную находку обнаружили на аллее в районе Верхнего Вала, 24.

В Киеве на Подоле, на пересечении Валов и улицы Константиновской, перекрыли движение транспорта и пешеходов из-за найденной гранату.

Как сообщили ТСН в отделе коммуникации столичной полиции, правоохранители получили сообщение, что на улице Нижний Вал был найден предмет, похожий на гранату.

"Сейчас на месте находятся взрывотехники, но, является ли этот предмет гранатой - пока еще не установлено", - рассказали в полиции.

Опасную находку обнаружили на аллее между Верхним и Нижним Валом в районе дома №24.

Как сообщают пользователи соцсети Facebook, заблокировано также движение общественного транспорта, в частности трамваев, которые едут мимо места инцидента.