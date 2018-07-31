Убийство ветерана АТО в Бердянске: объявлен план "Сирена"

В Запорожской области начато расследование по факту убийства общественного активиста в Бердянске.

Полиция разыскивает злоумышленника, который сегодня в Бердянске Запорожской области застрелил общественного активиста, ветерана АТО Виталия Олешко.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

По приказу первого заместителя председателя Нацполиции Украины Вячеслава Аброськина на территории Запорожской области введен в действие оперативный план «Сирена». Правоохранители принимают меры для установления и задержания лица, причастного к совершению преступления.

Расследование преступления находится на контроле руководства Нацполиции. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций ГУНП в Запорожской области, по факту убийства открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

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В полиции уточнили, что сегодня, 31 июля, в Бердянске неизвестный застрелил 43-летнего Олешко и скрылся с места преступления на автомобиле. Инцидент произошел в 12.30.

Как рассказал УНИАН представитель УСБУ в Запорожской области, Олешко застрелили во дворе его дома – неизвестный выстрелил ему в спину предварительно из охотничьего ружья. Кроме того, как стало известно УНИАН, в последнее время в адрес погибшего поступали угрозы.

Отметим, что Олешко был организатором ряда акций протеста под стенами Запорожской ОГА. В частности, он с другими бойцами АТО обвинял руководство области в непрозрачном выделении земельных участков военнослужащим.