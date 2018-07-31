Во Всемирный день противодействия торговле людьми закарпатец продал своего семимесячного сына за 100 тысяч гривень
06:32, 31 июля 2018Происшествия
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Полиция помешала 27-летнему горе-отцу заработать на продаже собственного сына.
Полицейские не позволили передать младенца как товар / Фото facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
30 июля полиция задержала 27-летнего уроженца Закарпатской области, который за 100 тысяч гривень продал своего сына. Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин в Facebook.
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Мальчику - семь месяцев. Правоохранители задержали злоумышленника и его помощников. Аброськин подчеркнул, что преступление произошло во Всемирный день противодействия торговле людьми.
Как сообщал УНИАН, ранее в Черкассах мать продала младенца за $5 тысяч прямо на пороге роддома.
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