Во Всемирный день противодействия торговле людьми закарпатец продал своего семимесячного сына за 100 тысяч гривень

Полиция помешала 27-летнему горе-отцу заработать на продаже собственного сына.

30 июля полиция задержала 27-летнего уроженца Закарпатской области, который за 100 тысяч гривень продал своего сына. Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин в Facebook.

Читайте такжеБросил шлепки и пытался сбежать: в Одессе 14-летний парень угнал папин BMW и врезался в Tesla

Мальчику - семь месяцев. Правоохранители задержали злоумышленника и его помощников. Аброськин подчеркнул, что преступление произошло во Всемирный день противодействия торговле людьми.

Как сообщал УНИАН, ранее в Черкассах мать продала младенца за $5 тысяч прямо на пороге роддома.