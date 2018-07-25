В столице ливень затопил помещение Соломенского суда

В то же время на проспекте Победы билборд упал на крышу припаркованного автомобиля.

В столице в результате непогоды затоплено помещение Соломенского районного суда на ул. Шутова, 1.

Как сообщает пресс-служба Киевской государственной горадминистрации, к ликвидации последствий непогоды привлекались подразделения столичного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, для откачки воды привлекались спасатели 9-й Государственной пожарно-спасательной части (ГПСЧ).

Также спасатели получили информацию об упавшем билборде на проспекте Победы, 53. Щит упал на крышу припаркованной машины. Рядом на другой автомобиль упало дерево. На месте происшествия работали бойцы 18-й ГПСЧ.

«Сейчас два отделения спасателей КАСС «Киевская служба спасения» работают на Дорогожичах, где произошло сильное подтопление дороги под мостом. Спасатели откачивают воду. Кроме того, еще одно отделение спасателей КАСС выезжало на ул. Оранжерейную и на ул. Довженко, где в результате непогоды произошло подтопление дороги и в воде заглохли автомобили», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 июля, на Киев обрушился невероятный ливень, который затопил многие улицы и парализовал движение транспорта.

В Подольском районе Киева в результате ливней частично обрушаются конструкции путепровода на пересечении улиц Телиги и Кирилловской.