В полиции назвали возможную причину ДТП с 10-ю погибшими на Житомирщине

15:09, 20 июля 2018
Происшествия
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Выживший водитель сейчас дает показания / фото hm.npu.gov.ua

Спикер областного управления ГУНП Алла Ващенко в комментарии "112 Украина" сообщила, что причиной ДТП мог стать человеческий фактор.

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Говоря о возможных причинах ДТП, Ващенко подчеркнула, что дорога, на которой оно произошло, - ровная и обеспечена всеми средствами для безопасности движения. В полиции не исключают человеческий фактор, а именно - несоблюдение правил безопасности либо скоростного режима.

"Это все нужно выяснять путем автотехнических экспертиз, поскольку водитель маршрутки погиб. Другой водитель сейчас дает показания", - пояснила она.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 июля, около 10.40 на 127 км автодороги Киев – Чоп возле с. Глубочица Житомирского района в результате столкновения маршрутки и грузовика погибли 10 человек, еще 10 госпитализированы.

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Теги: #ДТП#Житомирщина