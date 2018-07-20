Украинский самолет из-за технической неисправности совершил экстренную посадку в Египте – СМИ

На борту находились шесть членов экипажа, никто из них не пострадал.

Украинский транспортный самолет Ан-26 совершил вынужденную посадку на севере Египта примерно за 50 км от города Эль-Аламейна, расположенного на побережье Средиземного моря.

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на местное издание Almasdar.

Читайте такжеВ аэропорту "Борисполь" аварийно приземлился самолет (видео)

Отмечается, что причиной экстренной посадки стала техническая неисправность.

«На борту находились шесть членов экипажа, никто из них не пострадал. Тем не менее весь экипаж был госпитализирован для прохождения соответствующего обследования, чтобы убедиться в отсутствии скрытых повреждений», - говорится в сообщении.

Эту информацию также подтвердил министр гражданской авиации Египта Юнис аль-Масри. По его словам, самолет сел на поле на подлете к Эль-Аламейна, куда направлялся для дозаправки.

Как сообщал УНИАН, 14 июля в аэропорту Франкфурт-Хан совершил экстренную посадку рейс авиакомпании Ryanair из Дублина до хорватского города Задар.

Около 30 пассажиров самолета доставили в местные больницы через головную боль и боль в ушах.