С высоты в 9 тысяч метров за 5 минут: десятки людей пострадали из-за экстренной посадки самолета Ryanair

14:59, 14 июля 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на DailyStar.

Самолет совершил аварийную посадку в аэропорту города Хан около 23.30 в пятницу из-за падения давления в салоне.

"Возникли технические проблемы и давление в салоне упало, поэтому пилот решил посадить самолет в Хане" - сообщили в немецкой полиции.

Сообщается, что около 30 пассажиров самолета доставили в местные больницы из-за головной боли и боли в ушах.

“Худший момент всей моей жизни. Вот вы в воздухе, и вдруг вы просто падаете в небе, горят уши, воздуха нет, а во рту привкус железа", - написала одна из пассажирок в Twitter.

Напомним, в аэропорту "Борисполь" аварийно приземлился самолет авиакомпании Anda Air. В Интернете обнародовали видео вынужденной посадки.

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Теги: #Ryanair#лоукостер Ryanair