С высоты в 9 тысяч метров за 5 минут: десятки людей пострадали из-за экстренной посадки самолета Ryanair

Из-за технических проблем в салоне упало давление.

В аэропорту Франкфурт-Хан совершил экстренную посадку рейс авиакомпании Ryanair из Дублина до хорватского города Задар.

Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на DailyStar.

Самолет совершил аварийную посадку в аэропорту города Хан около 23.30 в пятницу из-за падения давления в салоне.

"Возникли технические проблемы и давление в салоне упало, поэтому пилот решил посадить самолет в Хане" - сообщили в немецкой полиции.

Сообщается, что около 30 пассажиров самолета доставили в местные больницы из-за головной боли и боли в ушах.

“Худший момент всей моей жизни. Вот вы в воздухе, и вдруг вы просто падаете в небе, горят уши, воздуха нет, а во рту привкус железа", - написала одна из пассажирок в Twitter.

The worst moments of my whole life. You are in the air and one moment after you are just falling in the sky, your ears burn, there is no air and your mouth taste like iron.#Ryanair Minerva Galvan (@Maingd) July 13, 2018

Напомним, в аэропорту "Борисполь" аварийно приземлился самолет авиакомпании Anda Air. В Интернете обнародовали видео вынужденной посадки.