Выстрелил в рот из автомата: на Донбассе 20-летний военный покончил жизнь самоубийством

15:20, 16 июля 2018
Происшествия
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Военный выстрелил себе в рот из автомата Калашникова / фото criminal.in.ua

Военнослужащий операции Объединенных сил, проходивший службу в воинской части на территории Константиновки Донецкой области, покончил жизнь самоубийством.

Бойцу шел всего 21-й год. Об этом происшествии журналистам рассказал первый заместитель начальника Константиновского отделения полиции Артем Кузнецов, передает местный сайт "Знамя индустрии".

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По его словам, самоубийство произошло на территории воинской части, где служил боец ООС. К такому отчаянному шагу парня, как сообщили в полиции, подтолкнули проблемы в семье.

Себе в рот из автомата Калашникова парень выстрелил после телефонного разговора с членами семьи. Сейчас все детали происшествия расследует военная прокуратура.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля на Херсонщине совершил самоубийство матрос-контрактник.

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Теги: #Донбасс#самоубийство