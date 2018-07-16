Выстрелил в рот из автомата: на Донбассе 20-летний военный покончил жизнь самоубийством
Военнослужащий операции Объединенных сил, проходивший службу в воинской части на территории Константиновки Донецкой области, покончил жизнь самоубийством.
Бойцу шел всего 21-й год. Об этом происшествии журналистам рассказал первый заместитель начальника Константиновского отделения полиции Артем Кузнецов, передает местный сайт "Знамя индустрии".
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По его словам, самоубийство произошло на территории воинской части, где служил боец ООС. К такому отчаянному шагу парня, как сообщили в полиции, подтолкнули проблемы в семье.
Себе в рот из автомата Калашникова парень выстрелил после телефонного разговора с членами семьи. Сейчас все детали происшествия расследует военная прокуратура.
Как сообщал УНИАН, в конце апреля на Херсонщине совершил самоубийство матрос-контрактник.