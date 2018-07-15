Съехал с моста в кювет: во Львовской области в ДТП пострадали иностранцы (фото)

В аварию попал автомобиль граждан Латвии, среди травмированных - 17-летняя девушка.

В горном районе Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четверо иностранцев.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области, ДТП произошло около 14.00, в горном, Сколевском районе.

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Как отмечается в сообщении, на автодороге Тухля - Славское 38-летний водитель Mitsubishi не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал с моста в кювет и перевернулся.

В результате ДТП, кроме водителя, телесные повреждения получили трое пассажиров, также иностранцы, из них одна несовершеннолетняя - 17-летняя девушка. Все пострадавшие госпитализированы, их диагнозы уточняются.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщил УНИАН представитель правоохранительных органов, в ДТП попали граждане Латвии.