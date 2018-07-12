В Кропивницком между ветеранами АТО и "титушками" произошли столкновения из-за киоска на цветнике (видео)

Помешать сносу киоска пытались неизвестные молодые люди спортивного телосложения, начались столкновения.

Демобилизованные бойцы в Кропивницком решили силой снести киоск, построенный просто на цветнике.

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Как говорится в сюжете ТСН, против сооружения этого МАФа протестовали местные жители, ведь владельцы использовали как фундамент парапет цветника. Тогда протест результатов не дал, потому что все разрешения на строительство киоска владельцы неизвестным образом получили. Поэтому активисты, вооружившись болгарками, начали пилить палатку. Помешать этому пытались неизвестные молодые люди спортивного телосложения. Начались столкновения.

Теперь правоохранители изучают, законно ли киоск стоит на газоне.