В Кропивницком между ветеранами АТО и "титушками" произошли столкновения из-за киоска на цветнике (видео)
13:49, 12 июля 2018Происшествия
6468 0
Помешать сносу киоска пытались неизвестные молодые люди спортивного телосложения, начались столкновения.
Сейчас правоохранители изучают, законно ли киоск стоит на газоне / скриншот видео ТСН
Демобилизованные бойцы в Кропивницком решили силой снести киоск, построенный просто на цветнике.
Читайте такжеВо Львове АТОшники наведались к блогеру, писавшем о "гражданской войне" в Украине (фото, видео)
Как говорится в сюжете ТСН, против сооружения этого МАФа протестовали местные жители, ведь владельцы использовали как фундамент парапет цветника. Тогда протест результатов не дал, потому что все разрешения на строительство киоска владельцы неизвестным образом получили. Поэтому активисты, вооружившись болгарками, начали пилить палатку. Помешать этому пытались неизвестные молодые люди спортивного телосложения. Начались столкновения.
Теперь правоохранители изучают, законно ли киоск стоит на газоне.
Демобилизованные бойцы решили силой снести киоск, построенный на цветнике в Кропивницкому
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter