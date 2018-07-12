В Кропивницком между ветеранами АТО и "титушками" произошли столкновения из-за киоска на цветнике (видео)

13:49, 12 июля 2018
Происшествия
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Сейчас правоохранители изучают, законно ли киоск стоит на газоне / скриншот видео ТСН

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Как говорится в сюжете ТСН, против сооружения этого МАФа протестовали местные жители, ведь владельцы использовали как фундамент парапет цветника. Тогда протест результатов не дал, потому что все разрешения на строительство киоска владельцы неизвестным образом получили. Поэтому активисты, вооружившись болгарками, начали пилить палатку. Помешать этому пытались неизвестные молодые люди спортивного телосложения. Начались столкновения.

Теперь правоохранители изучают, законно ли киоск стоит на газоне.

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Теги: #Кропивницкий#ветераны#титушки