На комбинате в Соломенском районе Киева произошел масштабный пожар (фото)

В результате пожара повреждена стена и кровля здания на площади 1200 кв. м.

На территории одного из столичных комбинатов в Соломенском районе столицы, а именно на бульваре Вацлава Гавела, 24 произошел масштабный пожар.

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Как сообщили в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций, чтобы потушить огонь привлекалось 15 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 73 человека личного состава.

Сообщение о пожаре поступило к спасателям в 12:09.

"По прибытию на место вызова спасатели установили, что произошло возгорание утеплителя кровли и стены в 4-этажном отдельно стоящем холодильно-складском здании размерами 120х60 м, на площади 700 кв. м", - сообщили в ГСЧС.

В 13:38 огнеборцам удалось локализовать пожар, а в 14:59 - ликвидировать. По оценке спасателей, в результате пожара повреждена стена и кровля здания на площади 1200 кв. м.

Причина пожара пока неизвестна. Информации относительно жертв и пострадавших нет.

Как сообщал УНИАН, 30 июня в Киеве от удара молнии загорелся дом.