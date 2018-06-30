В Чугуеве отшельник умер в заполненной мусором квартире, впоследствии там нашли еще один труп (видео)

"Проткнув вилами синий пакет, оттуда повыскакивали мыши и выкатился череп с волосами", - рассказала шокированная соседка, которая предполагает, что так нашлась жена мужчины, которая "пропала лет восемь назад".

В городе Чугуев на Харьковщине люди в одной из пятиэтажек несколько лет страдали от соседа, который сносил в свой дом хлам, который вонял на весь дом. Несколько недель назад мужчина исчез, а вонь из квартиры усилилась.

Как сообщает ТСН, полиция в квартире среди помоев нашла полуразложившееся тело 58-летнего хозяина, к тому же в кухне был включен газ. Коммунальщики до сих пор пытаются вычистить мусор из квартиры на первом этаже – третий день подряд оттуда вывозят тонны мусора. Вонь вокруг стоит нестерпимая – из маленькой квартиры на 20 квадратов вывезли уже три полных мусоровоза всякого хлама.

Соседи вместе с коммунальщиками убирали захламленную квартиру, под кучей хлама нашли еще одно тело. Женщина, которая видела все собственными глазами, не хочет разговаривать. "У меня температура 39,5. Я не хочу давать интервью", - пояснила она. Ранее в соцсетях она написала, что найденное тело было мумифицировано. "Мы продвинулись на метр-полтора от входной двери, а прошло минут 40, и проткнув вилами синий пакет, оттуда повыскакивали мыши и выкатился череп с волосами. Мы прекратили разгребать и вызвали полицию. Нам, жильцам дома, кажется, что это его жена, которая пропала лет восемь назад", - сообщила очевидец.

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Люди рассказывают, что их сосед когда-то был женат, а потом его жена исчезла, и он начал превращать квартиру в помойку. "Ссорились, говорят, расставаться собирались. Она собиралась ехать, потом раз – и нет. Он людей сторонился, ночной образ жизни вел, все украдкой", - говорит соседка Надежда Сергиенко. В полиции подтвердили, что найденное тело принадлежит женщине, но кто она и сколько пролежала – без экспертиз говорить слишком рано. "Доставлено в морг для выяснения причин смерти", - рассказал заместитель начальника отдела полиции г.Чугуев Дмитрий Гринчак. Полиция выясняет, подавал ли вообще кто-то заявление о пропаже человека, а жильцы дома и дальше убирают квартиру и ждут приезда санэпидемстанции.

Как сообщал УНИАН, ранее в Запорожье мужчина приютил в доме десятки собак и кошек, а 92-летнюю мать переселил к авто.