В Херсоне горел дом народного депутата

По информации СМИ, в момент пожара доме находился его владелец – нардеп Александр Спиваковский.

В ночь на 24 июня в Днепровском районе Херсона загорелся дом народного депутата Украины.

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Как сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области, возгорание было ликвидировано в 03:40 ночи. Никто не пострадал.

По факту инцидента в ЕРДР внесены ведомости по признакам уголовного правонарушения ч.2 ст. 194 УК Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Ведутся следственные действия.

Тем временем, местное издание «Херсонці» сообщает, что дом принадлежит народному депутату от БПП Александру Спиваковскому. Отмечается, что кровля дома вспыхнула, когда нардеп и его жена спали.

В ГСЧС пока не могут назвать причину загорания, хотя не исключают поджога. Сам Спиваковский предполагает, что на крышу могли запустить зажигательную ракету.

Нардеп также сообщил, что за три дня до пожара, на его мобильный телефон поступила анонимная СМС с угрозой расправы.

Ранее сообщалось, что после шести дней тушения спасателям удалось ликвидировать масштабный лесной пожар на Херсонщине