Пожар на спиртзаводе в Збараже: спасатели эвакуировали 350 местных жителей (фото)

К ликвидации пожара привлекли 15 единиц техники, 63 спасателя и пожарный поезд.

В ходе ликвидации пожара на спиртовой базе Зарубинецкого спиртзавода в городе Збараж (Тернопольская область) спасатели эвакуировали из близлежащих домов 350 местных жителей.

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Как сообщает пресс-служба ГУ ДСНС Украины в Тернопольской области, пожар, возникший после взрыва, охватил площадь в 1200 кв.м.

Всего для ликвидации пожара привлекли 15 единиц техники, 63 спасателя и пожарный поезд. Пожар удалось ликвидировать в 23:55 вечера 23 июня.

Как сообщал УНИАН, на Тернопольщине, в городе Збараж, накануне произошел взрыв емкостей с биоэтанолом. Информацию о пожаре спасатели получили около 18.15 вечера.