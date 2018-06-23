Масштабное ДТП под Киевом: столкнулись три легковушки и два грузовика с мороженым (фото)
14:38, 23 июня 2018Происшествия
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Из-за ДТП на Житомирской трассе в сторону Киева образовалась пробка.
В ДТП под Киевом столкнулись 5 автомобилей / фото dtp.kiev.ua
На Житомирской трассе в районе села Капитановка в пригороде Киева произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, столкнулись 5 автомобилей.
Как сообщили в группе dtp.kiev.ua в Facebook, водитель автомобиля Daewoo Nexia не выдержал безопасной дистанции и спровоцировал ДТП.
"В условиях дождя водитель Daewoo Nexia спровоцировал аварию с участием пяти автомобилей , в том числе двух рефрижераторов", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, на Одесской трассе возле Киева произошла авария с участием грузовика, перевозившего газированную воду. В результате ДТП сладкий груз разбросало по дороге, часть воды из бутылок разлилась.
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