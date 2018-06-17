От наезда автомобиля ребенок погиб.

В Харькове водитель микроавтобуса сбил насмерть семилетнюю девочку.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, сегодня, 17 июня, в 17:36 до Основянского отдела полиции поступила информация от медиков о том, что по улице Драгомирівській совершен наезд автомобилем на ребенка.

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Отмечается, что на место происшествия выехало руководство отдела и следственно-оперативная группа. Установлено, что 42-летний водитель микроавтобуса совершил наезд на 7-летнюю девушку.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП. Информация внесена в Журнал единого учета правонарушений. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, добавили в полиции.

Как сообщал УНИАН, ранее жителя Измаила, который напал на 11-летнюю девочку на улице, приговорили к 10 годам тюрьмы.