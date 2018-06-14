Информация об учителе-садисте на Сумщине оказалась фейком (исправлено)

В полиции сообщили, что опубликованные фото - 7-10 летней давности.

Распространенная сумскими СМИ информация об учителе-садисте в школе села Терны оказалась фейком.

Так, издание "Сумские дебаты" сообщило, что конотопская активистка Инна Панченко через Facebook требует немедленной реакции правоохранительных органов на якобы издевательства над детьми в этой школе. По ее словам, учитель географии применяет физическую силу к ученикам прямо во время уроков.

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Более того, как утверждала конотопчанка, после пыток педагога один из мальчиков пытался совершить самоубийство в стенах учебного заведения.

Пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко обратила внимание на то, что фото, которые иллюстрируют рассказ Панченко, старые: "На доске написана дата – 4.05.05. Фото не похожи на те, которые сделаны недавно. Это мои предположения. Если по сути, то все выясним".

"Уточнила. Ни одного заявления в полицию от родителей учеников школы не поступало. Теперь по фото: опрошенные утверждают, что они 7-10 летней давности", - сообщила пресс-секретарь ГУНП в Сумской области Эльвира Биганова, передает ХPress.