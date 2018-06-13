Под Львовом ночью сгорел ресторан

Огонь полностью уничтожил здание, при пожаре никто не пострадал.

В пригороде Львова, в селе Сокольники, сегодня ночью полностью сгорел ресторан.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС во Львовской области, в 01:00 спасателям поступило сообщение о пожаре в одноэтажном деревянном здании ресторана «Козацька рада» на ул. Дубовка в селе Сокольники Пустомытовского района.

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На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений пламя полностью охватило здание. Пожар был ликвидирован в 02:02, огонь полностью уничтожил здание. В результате пожара никто не пострадал.

К ликвидации пожара привлекалось 23 спасателя, а также 5 единиц спецтехники. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

По данным Главного управления Нацполиции в области, причины возгорания устанавливаются, отрабатываются несколько версий, в том числе и умышленный поджог.

Как сообщал УНИАН, ранее во Львове полицейский автомобиль сбил мужчину на пешеходном переходе.