Привязал к машине и таскал по асфальту: полиция отреагировала на издевательства над лошадью на Закарпатье (фото)

Нетрезвый житель села Черная Тиса Раховского района привязал животное к автомобилю УАЗ и буксировал, нанеся ему повреждения.

На Закарпатье полиция открыла уголовное производство по факту жестокого обращения с животным в селе Черная Тиса Раховского района.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Закарпатской области.

«Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными). На место происшествия выезжали сотрудники Раховского отделения полиции, установили, что лошадь заявителя получила телесные повреждения. Мужчина указал на человека, покалечившего животное», - отметили в полиции.

Напомним, житель села Черная Тиса Раховского района привязал лошадь к автомобилю УАЗ и буксировал, нанеся животному повреждения.

Как уточнили в прокуратуре Закарпатской области, досудебное расследование будет осуществляться под процессуальным руководством Раховского отдела Тячевской местной прокуратуры.

Возмущенные жители села Черная Тиса отмечают, что виновник происшествия - бывший работник лесного хозяйства - был в нетрезвом состоянии. Заявление в полицию подал владелец животного (лошадь принадлежит многодетной семьи). Прибывшие на место происшествия вызвали ветеринара. Врач диагностировал у пострадавшего животного ссадины на теле, разорванное веко, рваные раны левой конечности. Медик отметил, что животное подавлено, плохо видит, и рекомендовал стационарное лечение.

В то же время фигурант дела в соцсетях заявил о давлении на него и о публичных угрозах. Он объясняет, что хотел отвести лошадь владельцам, поскольку животное находилось на его сенокосе. Травмы у лошади мужчина объясняет тем, что животное упало. Также мужчина утверждает, что был трезв, и говорит, что готов понести наказание, а за публичные оскорбления будет обращаться с заявлением в соответствующие органы.

Читайте такжеВ результате ДТП на Львовщине пострадал цирковой конь (фото)

В пресс-службе Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства отмечают, что сейчас пострадавшее животное находится под опекой работников государственной лесной охраны. По словам директора ГП «Ясинянское ЛОХ» Василия Теличука, лошадь передали ветеринару для обследования и дальнейшего лечения. Семье, которой принадлежит лошадь, компенсируют материальный ущерб.

Между тем представители закарпатских зоозащитных организаций собираются ехать в село Черная Тиса: волонтеры хотят, чтобы пострадавшую лошадь еще раз осмотрел ветеринар, и рассматривают возможность выкупа животного, поскольку считают, что лошадь уже не сможет быть рабочей силой в деревне.

Как сообщал УНИАН, вчера в 20.00 полицейским поступило сообщение о жестоком обращении с животным от 39-летнего жителя села Черная Тиса. Житель села Черная Тиса поймал коня, который находился на пастбище недалеко от реки, привязал к автомобилю УАЗ и буксировал по асфальту.

Животное падало, упиралось, потеряло подковы, а также получило повреждения глаз и туловища. Местные жители вызвали полицию.

Как утверждают местные жители, издевался над животным их односельчанин - бывший работник лесного хозяйства, который находился в нетрезвом состоянии.