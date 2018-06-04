В Харькове вандалы разбили мемориальную доску маршалу Жукову (фото)

Доска была установлена на фасаде школы № 127 в районе Холодной Горы.

В Харькове неизвестные разбили мемориальную доску советскому маршалу Георгию Жукову, установленную на фасаде школы № 127 в районе Холодной Горы.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области, инцидент произошел вчера, 3 июня, около 3:00 на улице Семинарской.

По сведениям полиции, в Новобаварский отдел полиции поступила информация о том, что на фасаде школы неизвестные разбили мемориальную доску из мрамора, установленную в честь Жукова.

На место происшествия выезжали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа местного отдела полиции.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Новобаварского отдела полиции. Полиция устанавливает личности неизвестных, которые повредили доску.

Как известно, весной 2017 года неизвестные уже демонтировали мемориальную доску с барельефом в честь Жукова с фасада школы №127, которая носит имя Жукова. В конце мая этого года мемориальная доска была восстановлена.