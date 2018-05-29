На Херсонщине горит около 130 гектаров леса (видео)

10:49, 29 мая 2018
Происшествия
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На Херсонищні горит около 130 гектаров леса / фото dsns.gov.ua

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, вчера, 28 мая, около 13.30 вблизи с. Раденск Алешковского района возникло возгорание в лесу.

По информации Херсонского областного управления лесоохотничьего хозяйства, продолжается тушение низового пожара на площади около 130 га в 16, 19, 20, 23 и 24 кварталах.

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Верхового пожара нет, угрозы населенным пунктам нет.

Организована расстановка сил и средств на четырех оперативных участках для тушения пожара и создания минерализованных полос с целью предотвращения распространения огня.

Авиацией совершено 29 сбросов воды (121 тонна).

Дополнительно приведены в готовность подразделения управлений ГСЧС в Днепропетровской и Кировоградской областях (47 человек и 11 ед. техники повышенной проходимости).

К ликвидации пожара привлечены 209 человек и 72 ед. техники.

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Теги: #пожар#Херсонщина