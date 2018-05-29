На Херсонщине горит около 130 гектаров леса (видео)

Горит только лесная подстилка, верховой пожара нет, угрозы населенным пунктам нет, заверили в ГСЧС.

В Олешковском районе Херсонской области продолжается тушение лесного пожара на площади около 130 гектаров.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, вчера, 28 мая, около 13.30 вблизи с. Раденск Алешковского района возникло возгорание в лесу.

По информации Херсонского областного управления лесоохотничьего хозяйства, продолжается тушение низового пожара на площади около 130 га в 16, 19, 20, 23 и 24 кварталах.

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Верхового пожара нет, угрозы населенным пунктам нет.

Организована расстановка сил и средств на четырех оперативных участках для тушения пожара и создания минерализованных полос с целью предотвращения распространения огня.

Авиацией совершено 29 сбросов воды (121 тонна).

Дополнительно приведены в готовность подразделения управлений ГСЧС в Днепропетровской и Кировоградской областях (47 человек и 11 ед. техники повышенной проходимости).

К ликвидации пожара привлечены 209 человек и 72 ед. техники.