На Львовщине мальчик выстрелил в 8-летнюю сестру

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.166 УК Украины.

В Сокальском районе Львовщины брат, стреляя из винтовки по птицам, попал в сестру.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Полицейские предварительно установили, что потерпевшая, 8-летняя жительница города Великие Мосты, вместе с 10-летним двоюродным братом взяли без разрешения пневматическую винтовку, которая принадлежит отцу мальчика. Стреляя из нее по птицам, брат случайно попал в сестру.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, относительно которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – от двух до пяти лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование.