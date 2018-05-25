На Житомирщине разоблачили подпольный водочный цех, изъяв 2,5 тысячи литров фальсификата и оборудования
На Житомирщине прокуратурой совместно с налоговиками разоблачили подпольный цех по производству фальсифицированного алкоголя, который действовал на территории области.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.
Этим ведомством осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту незаконного изготовления подакцизных товаров из недоброкачественного сырья, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей и их незаконный сбыт (ч. 3 ст. 204 УК Украины).
Установлено, что группой лиц, точное количество которых устанавливается, без соответствующего официального разрешения и лицензии на территории Бердичевского района в помещении бывшего тракторного парка организован подпольный цех по незаконному изготовлению подакцизных товаров.
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25 мая прокуратурой области совместно с налоговой милицией области проведен обыск в месте изготовления алкогольной продукции.
Изъято 2,5 тысяч литров спиртосодержащей продукции, компоненты и оборудование для ее производства, а также транспортное средство.
Досудебное расследование в уголовном производстве проводит налоговая милиция Житомирской области.